Самарские предприниматели смогут получить льготный кредит по ставке до 8,5%

Малому и среднему бизнесу предоставят льготное финансирование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ввели новую меру поддержки для предпринимателей из пострадавших в пандемию отраслей. Теперь представители малого и среднего бизнеса могут взять льготный кредит по ставке до 8,5% годовых. Заем предоставляют Банк России и Корпорация МСП.

Получить льготный кредит смогут предприятия, которые работают по основному или дополнительному ОКВЭД. Среди них: гостиницы, общепит, химчистки, музеи, зоопарки, кинотеатры, санатории, стоматологии, парикмахерские, салоны красоты. Также в список вошли организации в сфере туризма, искусства, спорта, фитнеса, допобразования, автовокзалы; фирмы, занимающиеся мелким бытовым ремонтом, а также пассажирскими и грузовыми перевозками.

Для представителей малого и среднего бизнеса будет доступна и реструктуризация действующего кредита. Это можно сделать по пониженной ставке. Для этого нужно обратиться в один из банков-участников госпрограммы. Срок – до 30 декабря 2021 года.

Напомним, ранее Гарантийный фонд Самарской области запустил новую антикризисную программу. Предприниматели теперь могут оформить микрозайм по ставке 1% годовых. Сумма – до 1 млн рублей.

- Я уверен, что предприниматели из пострадавших отраслей будут активно обращаться за льготными микрозаймами от 100 тысяч рублей. Их можно направить на любые цели своего бизнеса, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.