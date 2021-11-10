В Самаре драка между собутыльниками закончилась четырьмя ножевыми ранениями

Застолье двух друзей закончилось трагедией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Майским вечером 2021 года в доме на улице Брянской в Кировском районе Самары произошло убийство. Там зарезали мужчину.

По версии следствия, 43-летний местный житель распивал алкоголь со своим товарищем. В какой-то момент между собутыльниками разгорелся конфликт, который вылился в драку. Самарец схватил нож и нанес гостю четыре удара в грудь.

Недавно мужчина предстал перед судом. Служители Фемиды признали его виновным в убийстве. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, самарца приговорили к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.