В Тольятти «семерка» врезалась в микроавтобус

По факту аварии ведется проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром во вторник, 9 ноября, возле дома № 17 по ул. Борковской в Тольятти произошло ДТП. 65-летний опытный водитель двигался на автомобиле ВАЗ-21074 со стороны ул. Вокзальной в направлении ул. Северной.

- Планируя разворот, мужчина не занял крайнее положение на проезжей части и столкнулся с микроавтобусом ГАЗ, которым управлял мужчина 1972 года рождения, - сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадала 69-летняя пассажирка легкового автомобиля. Ее увезли в ближайшую больницу.