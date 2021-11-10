Дмитрий Азаров поздравил самарских полицейских с профессиональным праздником

В Самаре 10 ноября чествовали отличившихся сотрудников полиции

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Сегодня, 10 ноября, в честь Дня полиции в регионе прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали тех, кто добился высоких результатов по службе.

- Вы каждый день, рискуя здоровьем, а иногда и жизнью, несете службу на благо Отечества и жителей нашей области. Хочу пожелать вам новых успехов в вашем очень непростом, но важном для государства и общества служении, - сказал Дмитрий Азаров.

Отметим, что правительство региона всегда тесно взаимодействует с ГУ МВД по Самарской области и оказывает всю необходимую поддержку. К примеру, в этом году было заключено соглашение о предоставлении субсидий на закупку автотранспорта и необходимой техники. Софинансирование рассчитано на период с 2022 по 2024 год.