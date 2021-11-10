Инфекционное отделение больницы № 2 в Сызрани достроят к 25 декабря 2021 года

Строительство инфекционного отделения вышло на финальную стадию

Глава Сызрани Анатолий Лукиенко провел совещание на стройплощадке инфекционного отделения городской больницы № 2. Он проверил, как подрядчик справляется с работами.

По данным мэрии города, в настоящее время на объекте заканчивается отделка, а также идут работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей. Строители планируют завершить внутренние работы к 15 декабря, а провести благоустройство территории – к 25 декабря 2021 года.

Напомним, недавно в Сызрань с рабочим визитом приезжали губернатор Самарской области и замминистра здравоохранения России. Дмитрий Азаров поручил главе города и главврачу больницы контролировать ход строительства и график работ. В том числе сроки монтажа и подключения медицинского оборудования.