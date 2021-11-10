Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 16:36

Инфекционное отделение больницы № 2 в Сызрани достроят к 25 декабря 2021 года

Выполнение работ лично контролирует глава города
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Строительство инфекционного отделения вышло на финальную стадию

Строительство инфекционного отделения вышло на финальную стадию

Глава Сызрани Анатолий Лукиенко провел совещание на стройплощадке инфекционного отделения городской больницы № 2. Он проверил, как подрядчик справляется с работами.

По данным мэрии города, в настоящее время на объекте заканчивается отделка, а также идут работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей. Строители планируют завершить внутренние работы к 15 декабря, а провести благоустройство территории – к 25 декабря 2021 года.

Напомним, недавно в Сызрань с рабочим визитом приезжали губернатор Самарской области и замминистра здравоохранения России. Дмитрий Азаров поручил главе города и главврачу больницы контролировать ход строительства и график работ. В том числе сроки монтажа и подключения медицинского оборудования.