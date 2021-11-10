В Сызрани при пожаре в частном доме погиб 6-летний мальчик

Пожарные около двух часов боролись с огнем Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Днем в среду, 10 ноября 2021 года, на улице Аэродромной, 35 в Сызрани произошел пожар. Загорелись частный жилой дом и надворные постройки. К сожалению, происшествие не обошлось без жертв.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 15:03. Для тушения огня привлечены 40 человек и 12 единиц техники. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. Погиб мальчик 2015 года и пострадал мужчина. Его личность устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Была угроза распространения огня на соседние постройки, но ее удалось снять. Площадь пожара составила 350 кв. м. Сотрудники МЧС локализовали возгорание в 16:09. Полностью потушить пламя удалось в 16:45. Причина ЧП пока не установлена.