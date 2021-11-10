Самарские фигуристки привезли с всероссийских соревнований золото и серебро

Тольяттинские фигуристки «Жемчужины», выступавшие на Кубке России в категории мастеров спорта, стали обладательницами золотых медалей.

Тольяттинские фигуристки «Жемчужины», выступавшие на Кубке России в категории мастеров спорта, стали обладательницами золотых медалей. А «Жемчужина - юниоры» стали вторыми на «Кубке мечты» в своей категории «кандидатки в мастера спорта», уступив столичной команде «Кристалл Айс Джуниор».

- Сейчас синхронное катание в Тольятти очень прогрессирует, и этот результат является для нас одним из самых значимых результатов, - прокомментировала президент федерации фигурного катания на коньках Самарской области Вера Богуш.

Команда мастеров спорта «Жемчужина» была собрана впервые только в этом сезоне и уже добилась высоких результатов на всероссийских соревнованиях, завоевав золото. Даже несмотря на пандемию и введенные коронавирусные ограничения, девушки смогли обогнать соперниц из других городов и взойти на пьедестал почета.

- У наших спортсменок замечательный уровень физической подготовки. Победа на Кубке России – это огромная заслуга тренерского штаба в лице Валентины Цаплевой, которая работает практически на износ и раскрывает потенциал самарских спортсменок, - отметила Вера Богуш.

В ближайшее время самарские фигуристки начнут готовиться к третьему этапу Кубка России, который состоится в Тольятти, а в январе следующего года команда Самарской области поедет на чемпионат и первенство России.