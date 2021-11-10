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Общество10 ноября 2021 17:49

Следователи устанавливают причины гибели 6-летнего ребенка при пожаре в Сызрани

Проводится комплекс следственных действий
Алена ПРОВКИНА
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Угрозу распространения огня удалось устранить

Угрозу распространения огня удалось устранить

Следователи устанавливают причину гибели шестилетнего ребенка во время пожара в Сызрани. Ранее стало известно, что днем в среду, 10 ноября 2021 года, на улице Аэродромной, 35 произошел пожар. Загорелся частный дом. Для тушения пожара привлеклись 40 человек и 12 единиц техники. После тушения пожара обнаружили тело 6-летнего ребенка.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СК СУ по Самарской области.

Кроме того, в результате пожара пострадал мужчина. Проводится доследственная проверка.