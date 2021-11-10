В Тольятти подготовили 150 единиц техники для уборки снега зимой

Подготовку к зимнему периоду начали заранее

Дороги в Тольятти в зимний период будут обслуживать более 150 единиц техники. Об этом сообщили в городской администрации.

Всего подготовили 152 машины, также предусмотрено дополнительное выделение спецмашин в случае, если техники будет не хватать, или на случай поломок.

Для очистки дорог от снега и льда помимо техники приготовили 17 тысяч тонн пескосоляной смеси.

На зимний режим содержания дорог в автограде перешли с 1 ноября. Во время подготовки к зиме начали ремонтировать проблемные участки – подрядчики приступили к аварийно-восстановительному ремонту.

Как отмечают в мэрии, общая площадь дорог в городе, за которыми будут следить зимой, составляет 6,1 млн квадратных метров.