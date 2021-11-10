В Тольятти директор не выплатил работникам более 700 тысяч рублей

Расследование завершено, виновного ожидает решение суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор тольяттинской компании не выплачивал сотрудникам зарплату в течение двух месяцев. Обвиняемый, который с мая по декабрь 2020 года был директором этой организации, задолжал пяти работникам 700 тысяч рублей.

- Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, - сообщает СУ СК по Самарской области.

Уголовное дело направили в суд.. Если вина директора компании будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.