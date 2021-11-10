Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 19:09

В Тольятти директор не выплатил работникам более 700 тысяч рублей

Сотрудники ждали денег два месяца
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Расследование завершено, виновного ожидает решение суда

Расследование завершено, виновного ожидает решение суда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор тольяттинской компании не выплачивал сотрудникам зарплату в течение двух месяцев. Обвиняемый, который с мая по декабрь 2020 года был директором этой организации, задолжал пяти работникам 700 тысяч рублей.

- Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, - сообщает СУ СК по Самарской области.

Уголовное дело направили в суд.. Если вина директора компании будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.