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Общество10 ноября 2021 20:19

Сначала украл алкоголь, потом напал на несовершеннолетнюю: в Тольятти осудили преступника

Мужчина грабил магазины в течение месяца
Алена ПРОВКИНА
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Преступник будет отбывать срок в колонии строгого режима

Преступник будет отбывать срок в колонии строгого режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый тольяттинец трижды воровал алкоголь, в течение месяца не оплачивал покупки в магазинах, а последним эпизодом в его преступной деятельности стало нападение на несовершеннолетнюю девушку в подъезде. Преступник угрожал 17-летней девушке, чтобы та отдала свой телефон. Суд оценил собранные доказательства и признал мужчину виновным.

- Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в прокуратуре Самарской области.

В суде также был представлен иск о взыскании с мужчины причиненного материального ущерба, который он не возместил, и морального вреда, оцененного в 10 тысяч рублей.