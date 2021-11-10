Сначала украл алкоголь, потом напал на несовершеннолетнюю: в Тольятти осудили преступника

Преступник будет отбывать срок в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый тольяттинец трижды воровал алкоголь, в течение месяца не оплачивал покупки в магазинах, а последним эпизодом в его преступной деятельности стало нападение на несовершеннолетнюю девушку в подъезде. Преступник угрожал 17-летней девушке, чтобы та отдала свой телефон. Суд оценил собранные доказательства и признал мужчину виновным.

- Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщают в прокуратуре Самарской области.

В суде также был представлен иск о взыскании с мужчины причиненного материального ущерба, который он не возместил, и морального вреда, оцененного в 10 тысяч рублей.