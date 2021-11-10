В 2021 году Самарскую область посетили более 1,5 млн туристов

Самара стала популярнее у туристов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область за 9 месяцев в 2021 году посетили более 1,5 млн туристов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Еще в июле был достигнут показатель, ставший рекордным за последние 10 лет - более 1 млн туристов.

По сравнению с аналогичны показателем прошлого года туристический поток в регионе возрос на 21,7%.

Большинство приезжих - женщины (57,8%). Чаще всего в регион приезжают из Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областей. Самарскую область посещают и жители Татарстана, Башкортостана, Москвы и Санкт-Петербурга.

Туристы в Самарской области потратили 6,2 млрд рублей, что на 46,1% больше, чем в прошлом году.