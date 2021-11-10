«Самараводоканал» заплатил штраф в 100 тысяч рублей за допсоглашение при работах на ГОКС

«Самараводоканал» заплатил 100-тысячный штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Муниципальное предприятие «Самараводоканал» оплатило 100-тысячный штраф за нарушение законодательства о контрактной системе при выполнении строительно-монтажных работ на станции обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС Самары. Об этом сообщили в УФАС по Самарской области.

По данным антимонопольной службы, в декабре 2020 года представитель «Самараводоканала» заключил дополнительное соглашение с ООО «СТК», в соответствии с которым менялись порядок оплаты и сроки выполнения работ. Согласно документу, работы необходимо было закончить до 30 марта 2021 года.

В дальнейшем заключили второе дополнительное соглашение, по которому работы нужно было завершить до 30 апреля.

Как отмечают в антимонопольной службе, заключение второго соглашения является незаконным и лишает возможности привлечь ООО «СТК» к ответственности за несвоевременное завершение работ.

МП «Самараводоканал» и должностное лицо, заключившее второе соглашение, признали виновными, были назначены штрафы, соответственно, в 100 и 20 тысяч рублей.

Сейчас оба штрафа оплачены в полном объеме, сообщили в УФАС региона.