В Самарской области 12 и 13 ноября 2021 года пойдет снег

На дорогах будет гололедица Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области 11-13 ноября 2021 года. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет идти мокрый снег с дождем, а на дорогах образуется гололедица.

В четверг, 11 ноября 2021 года, в Самаре будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах 0…-2 градуса. Ночью синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег, а температура опустится до -6 градусов.

В пятницу, 12 ноября 2021 года, также будет идти небольшой снег с дождем. Температура воздуха днем составит +2…-3 градусов, а ночью опустится до -5.

В ночь на субботу в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, снег продолжит идти и днем. Температура воздуха в субботу будет колебаться в пределах +4…-1 градуса, а ветер будет дуть с порывами до 18 м/с.

Синоптики предупреждают, что на дорогах в Самарской области будет гололедица. Погодные условия могут стать причиной аварий, поэтому автолюбителей просят быть предельно осторожными.