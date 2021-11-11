Показываем, какую территорию возле «Икеи» хотят застроить жильем

На территории бывшего военного городка может появится новый микрорайон Фото: принтскрин видео.

Самарский блогер показал, какую территорию готовят под застройку жильем. Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе планирует застроить более 15 га возле поселка Горелый хутор.

Ранее на сайте администрации появилась информация, что СОФПИЖС просит выдать разрешение на подготовку документации по планировке и межеванию земли возле «Икеи». Городские власти дали разрешение.

В настоящее время застройщик готовит всю необходимую документацию по планировке. Проект должен быть представлен в департамент градостроительства в течение 12 месяцев со дня подписания соответствующего постановления.