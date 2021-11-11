Пьяный самарец поднял по тревоге все оперативные службы города

На телефонного хулигана завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на 47-летнего мужчину возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении промышленного объекта. Пьяный самарец поднял на уши все экстренные службы, сообщив об угрозе уничтожения предприятия.

В сентябре этого года в полицию поступил звонок от неизвестного, который утверждал, что один из заводов в Кировском районе будет взорван террористами. К месту выехали полицейские, кинологи, пожарные и другие оперативные службы Самары. В ходе работы опасных устройств обнаружено не было.

- Полицейские установили личность звонившего и приехали по адресу проживания 47-летнего мужчины. В ходе опроса он признался, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он из хулиганских побуждений сообщил о ложном минировании завода, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении хулигана было возбуждено уголовное дело по 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Теперь самарцу может грозить до пяти лет лишения свободы.