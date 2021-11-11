Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 ноября 2021 8:29

Пьяный самарец поднял по тревоге все оперативные службы города

На мужчину возбудили уголовное дело за ложное сообщение об угрозе разрушения завода
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На телефонного хулигана завели уголовное дело

На телефонного хулигана завели уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на 47-летнего мужчину возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении промышленного объекта. Пьяный самарец поднял на уши все экстренные службы, сообщив об угрозе уничтожения предприятия.

В сентябре этого года в полицию поступил звонок от неизвестного, который утверждал, что один из заводов в Кировском районе будет взорван террористами. К месту выехали полицейские, кинологи, пожарные и другие оперативные службы Самары. В ходе работы опасных устройств обнаружено не было.

- Полицейские установили личность звонившего и приехали по адресу проживания 47-летнего мужчины. В ходе опроса он признался, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он из хулиганских побуждений сообщил о ложном минировании завода, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении хулигана было возбуждено уголовное дело по 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Теперь самарцу может грозить до пяти лет лишения свободы.