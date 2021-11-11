Самара вошла в Топ-10 самых снежных российских городов за последнее десятилетие

В Самаре в среднем выпадает 114 см снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики Яндекс.Погоды провели исследование за последние десять лет и выяснили, в каких городах России выпадает больше всего снега. Самара в этом рейтинге заняла восьмое место.

Как выяснилось, в среднем снег в Самаре идет около 90 дней в году. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 114 см. Интересно, что примерно такая же толщина снега выпадает в Москве и Красноярске. На первом месте самых заснеженных городов России Челябинск. Там, средняя толщина снежного покрова – 181 см.

Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Самару ложится примерно 62 миллиона «КамАЗов» снега.

Суммарно снег на поверхности земли в Самаре лежит порядка 134 дней, а потом сходит. Последние снегопады обычно наблюдаются во второй половине апреля.

За последние десять лет самая снежная зима в Самаре была в 2015-2016 году. Тогда толщина снежного покрова составляла 145 см. А самым снежным днем принято считать 6 декабря 2017 года, когда за сутки прибавилось сразу 20 см снега.