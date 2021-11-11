Дмитрий Азаров вошел в состав комиссии «Единой России» по образованию и науке

Единая Россия создала комиссию по образованию

«Единая Россия» создала комитет по образованию и науке, который призван развивать образование, подготавливать кадры и программы обучения. В состав комиссии вошел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В первую очередь на заседании комиссии будут обсуждать развитие основного, дополнительного, профессионального образования, современных стандартов и подготовку кадров. Первое заседание будет посвящено проблемам приемных комиссий, где рассмотрят обращения абитуриентов, их родителей, а также самих работников вузов.

Комиссия по образованию будет тесно сотрудничать с Министерством просвещения, Министерством науки и высшего образования, Рособрнадзором и другими органами власти. Кроме того, работа будет направлена непосредственно с общественностью.