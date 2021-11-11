Суд заставил владельцев «Космопорта» снести незаконный забор в Студеном овраге

Арбитраж в очередной раз удовлетворил претензию Минлесхоза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось очередное судебное разбирательство между чиновниками и ООО «СтройАльянс». Министерство лесного хозяйства требует снести незаконный забор, который проходит по территории охранной зоны памятника природы в Студеном овраге. Арбитражный суд обязало ответчика снести забор, который находится в лесном массиве между улицами Красильникова и Демократической.

Это уже не первое слушание по делу о незаконном объекте. Арбитраж удовлетворяет исковые заявления чиновников, но «СтройАльянс» вновь подает апелляции, поэтому дело затягивается.

Первый иск Минлесхоз подал еще в мае 2020 года и с того времени забор был демонтирован лишь частично – была убрана верхняя часть забора, а забетонированные в земле металлические опоры остались. Сейчас городские власти требуют, чтобы владелец объекта закончил снос незаконного забора окончательно, тем самым освободив государственную землю.