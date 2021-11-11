Самарцы потребовали отремонтировать стыки на мосту по ул. Земеца

Некачественные стыки создают заторы на проезжей части / Фото: Александр Федосеев Фото: Twitter.com

Жители Самары вновь пожаловались на мост по улице Земеца. Недовольство вызвали стыки, как утверждают автомобилисты, ненадлежащего качества. Водителям приходится постоянно сбавлять скорость, чтобы преодолеть их. Это становится причиной частых пробок.

- Целыми днями стоит движение в Юнгородке из-за стыков ненадлежащего качества при заезде на путепровод. Сделайте стыки, чтобы они не разрушались спустя неделю после ремонта! Примите меры! - обратился в твиттере один из жителей Самары к чиновникам.

Ситуацию прокомментировали в департаменте городского хозяйства и экологии. Представители ведомства сообщили, что на мосту планируется провести ремонт «малыми картами». Работы должны выполнить до конца 2021 года.