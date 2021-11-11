Самарцам рассказали, что делать при боли в груди

Самарцев просят быть внимательнее к здоровью своему и близких

Жителям Самары рассказали, что делать при боли в груди. В Самарском областном центре медицинской профилактики обратили внимание горожан на тот факт, что целый ряд симптомов свидетельствуют о том, что нужно скорее вызвать врача. Так, обратиться с вызовом в сворую помощь по телефонам 003, 103 (сотовые операторы) или 030 (Мегафон) нужно, если человек почувствовал боль в груди и есть еще ряд сопутствующих факторов.

Обязательно нужно вызвать врача если боль испытывает человек старше 40 лет с хроническими заболеваниями, или с факторами риска: курение, ожирение, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет. Не стоит медлить, если раньше у пациента уже диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.

Обратить внимание нужно на боль, сопровождающуюся тошнотой и слабостью, отдающую в левое плечо, левую руку, под лопатку, в нижнюю челюсть, вызывающую повышенный страх, обреченность, нарастающую и не стихающую через 15-20 минут.

Не стоит сильно волноваться если боль проходит, если изменено положение тела, длилась несколько секунд и исчезла, вызвана только что произошедшей травмы. в этих случаях боль вряд ли относится к симптомам сердечных заболеваний.

Обязательно дождитесь скорую помощь, если бригада требует госпитализации - не отказывайтесь и не требуйте лечение на дому. Своевременная дианостика инфаркта позволяет уберечь человека от инвалидности.

Телефон горячей линии ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» 8(846)3374949.