В Самаре в ноябре 2021 года повысили стоимость проезда в межмуниципальном общественном транспорте

Самарцы негодуют резким скачком цен на проезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары в социальных сетях пожаловались на повышение стоимости проезда в автобусах, которые курсируют между Самарой и муниципальными районами. Известно, что цены на билет с ноября 2021 года выросли в автобусах №126 ««Самара (ЖД вокзал)-Кинель» и в №492 «Самара (ТРЦ Московский)-Новокуйбышевск» и №410 «Самара – Новосемейкино».

- Стоимость проезда от Кинеля до Самары подняли на 18 рублей. Раньше до площади Кирова было 90, а стало – 108. Скоро в Кинель, как заграницу съездить будет, - негодуют самарцы.

Стоит отметить, что стоимость проезда увеличилась не только по районам, но и по маршрутам в самом городе. Как сообщила «КП-Самара» наша читательница, на автобусе №126 от остановки «Магазин» до Аквариума раньше стоимость проезда была 50 рублей, а теперь 55 рублей. То есть, если ехать дальше площади Кирова, то проезд стоит на 5 рублей дороже.

Напомним, в администрации Самары начали обсуждать необходимость пересмотра тарифов в общественном транспорте из-за повышения цен на ГСМ и расходные материалы. Пока вопрос изменения стоимости проезда находится в проработке. Городские власти пообещали, что льготы для школьников, студентов и пенсионеров в новой тарифной линейке будут предусмотрены.