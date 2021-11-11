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Общество11 ноября 2021 12:00

В Самаре в ноябре 2021 года повысили стоимость проезда в межмуниципальном общественном транспорте

Горожане возмущены слишком большим повышением стоимости билета
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Самарцы негодуют резким скачком цен на проезд

Самарцы негодуют резким скачком цен на проезд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары в социальных сетях пожаловались на повышение стоимости проезда в автобусах, которые курсируют между Самарой и муниципальными районами. Известно, что цены на билет с ноября 2021 года выросли в автобусах №126 ««Самара (ЖД вокзал)-Кинель» и в №492 «Самара (ТРЦ Московский)-Новокуйбышевск» и №410 «Самара – Новосемейкино».

- Стоимость проезда от Кинеля до Самары подняли на 18 рублей. Раньше до площади Кирова было 90, а стало – 108. Скоро в Кинель, как заграницу съездить будет, - негодуют самарцы.

Стоит отметить, что стоимость проезда увеличилась не только по районам, но и по маршрутам в самом городе. Как сообщила «КП-Самара» наша читательница, на автобусе №126 от остановки «Магазин» до Аквариума раньше стоимость проезда была 50 рублей, а теперь 55 рублей. То есть, если ехать дальше площади Кирова, то проезд стоит на 5 рублей дороже.

Напомним, в администрации Самары начали обсуждать необходимость пересмотра тарифов в общественном транспорте из-за повышения цен на ГСМ и расходные материалы. Пока вопрос изменения стоимости проезда находится в проработке. Городские власти пообещали, что льготы для школьников, студентов и пенсионеров в новой тарифной линейке будут предусмотрены.