Многодетную мать отправят под суд за то, что она воткнула нож в глаз маленькому сыну

Дети носились по двору, и один из них попал под руку в буквальном смысле. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани закончено расследование уголовного дела о нанесении тяжких увечий 10-летнему мальчику. В августе он получил удар ножом в глаз от руки собственной матери.

- Как установлено в ходе следствия, в тот день женщина занималась заготовкой корма для домашнего скота – нарезала овощи ножом. В момент очередного замаха она нанесла мальчику удар ножом в глаз, - говорят в региональном Следственном комитете. - В настоящее время ребенку оказана необходимая помощь, его здоровью ничего не угрожает.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, у фигурантки этой истории четверо детей, она нигде не работает. Тем не менее, доказательств тому, что она хотела причинить вред ребенку, не найдено. Предположительно, дети носились по двору, и один из них попал под руку в буквальном смысле.

Как бы то ни было, многодетной матери предъявлено обвинение по ч.1 ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Санкции статьи – штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы и арест на срок до полугода.

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Но следователям сказала, что сделала это не специально (подробности)