На матч «Крылья Советов» - «Урал» 20 ноября 2021 года пустят только болельщиков с QR-кодом

Матч КС - "Урал" пройдет 20 ноября на стадионе "Солидарность Арена" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В следующую субботу, 20 ноября 2021 года, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре пройдет матч 15 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Уралом». На игру пустят только тех болельщиков, кто сделал прививку или уже переболел коронавирусом. На входе им нужно будет предъявить QR-код.

Билеты на матч уже поступили в продажу. Их стоимость начинается от 400 рублей. Билеты можно купить онлайн через сервис добровольной идентификации «Премьер Pass». Зрители с ОВЗ могут приобрести их в клубном магазине КС в ТЦ «Спорта». Цена — 200 рублей. С собой необходимо взять паспорт, сертификат об инвалидности и QR-код. Также на игру смогут попасть владельцы абонементов на сезон 2021/22. Им тоже нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или о перенесенной болезни.

Отметим, что зрителям придется соблюдать на стадионе коронавирусные ограничения: надеть маски и придерживаться социальной дистанции.