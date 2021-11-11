В Самаре девушка на «Ладе Веста» спровоцировала ДТП с «десяткой» на Мехзаводе

Пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 10 ноября 2021 года, на Мехзаводе в Самаре произошло ДТП с участием автомобилей «Лада Веста» и «Ваз-2110». 26-летняя девушка на «Весте» при повороте налево не уступила дорогу «десятке», в результате чего двое парней получили травмы.

По предварительным данным полицейских, автолюбительница поворачивала с улицы 1-й квартал на улицу Крайнюю и допустила столкновение со встречным автомобилем.

В результате аварии травмы получили 19-летний водитель «ВАЗ-2110» и его 15-летний пассажир. После осмотра врачами пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.