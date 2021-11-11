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Общество11 ноября 2021 13:53

В Самаре ищут пропавшего 16-летнего подростка в черной куртке

Последний раз парня видели два дня назад
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителей Самары просят помочь в поиске подростка

Жителей Самары просят помочь в поиске подростка

В Самаре родственники и волонтеры ищут 16-летнего Валерия Ф. Молодой человек не выходит на связь со вторника, 9 ноября 2021 года. Об этом сообщается в группе ДПСО «ЛизаАлерт».

Приметы парня: рост 170 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в черную короткую куртку и черные джинсы. На ногах у подростка были черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валерия, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО «ЛизаАлерт» - Татьяна. Ей можно звонить по номеру +7-937-073-41-89.