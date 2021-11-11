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Общество11 ноября 2021 13:55

Жители Автограда решат, быть ли памятнику Пальмиро Тольятти

Опрос можно пройти через официальный портал городской администрации
Алена ПРОВКИНА
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Автор проекта уже представил макет памятника

Автор проекта уже представил макет памятника

Власти Тольятти проводят опрос среди жителей: быть ли памятнику Пальмиро Тольятти? Высказать свое мнение сможет каждый житель города через официальный портал мэрии. Сделать это необходимо до 28 ноября 2021 года.

Памятник планируется установить в Итальянском сквере. Уже готов макет. Он сделан из светло-зеленого стекла. По задумке автора, композиция олицетворяет итальянские Альпы и Жигулевские горы.

- На фоне гор расположен постамент с бюстом – скульптурным портретом молодого Пальмиро Тольятти, мечтательно вглядывающегося в небеса и желающего изменить мир к лучшему, - рассказали в мэрии Тольятти.

Напомним, изначально город Тольятти назывался Ставрополь-на-Волге. Его переименовали в 1964 году в честь Пальмиро Тольятти, который являлся генеральным секретарем Итальянской коммунистической партии.