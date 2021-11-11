Самарец получил 11 лет тюрьмы за посылку с наркотиками из Франции

В посылке была крупная партия наркотиков. Фото: Самарская таможня

Сотрудники Самарской таможни УФСБ в марте 2020 года задержали мужчину, который получил на почте посылку с запрещенными веществами. За контрабанду наркотиков самарец получил 11 лет тюрьмы.

По версии следствия, мужчина получил в одном из почтовых отделений Самары посылку из Франции, которую заказал на сайте. При проведении экспертно-криминалистического исследования выяснилось, что в почтовом отправлении находится метадон общим весом 9,13 гр, что является крупным размером.

В отношении самарца было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ «Котрабанда наркотиков в крупном размере». В феврале этого года суд назначил контрабандисту наказание в виде лишения свободы на 7 лет. Осужденный подал апелляцию, и в октябре приговором суда ему увеличили срок до 11 лет в колонии строгого режима.