Бизнесвумен из Жигулевска будут судить за гибель подростка от удара током

Парень погиб на месте происшествия / Фото: СУ СК по Самарской области

В Жигулевске скоро предстанет перед судом 45-летняя местная жительница, которая занимается индивидуальным предпринимательством. Ее обвиняют в гибели 17-летнего подростка. Тот получил смертельный удар током на трансформаторной подстанции, которую арендовала бизнесвумен. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, в июле 2020 года женщина заключила договор аренды нежилых помещений, в том числе трансформаторной подстанции. Она планировала их использовать в производстве. При этом ИП не установила на дверях запоры и не повесила специальные знаки, которые предупреждали бы об опасности.

Все это привело к тому, что 28 августа 2021 года подросток свободно проник на трансформаторную подстанцию и получил удар током. Молодой человек умер на месте происшествия.

Недавно следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Материалы направлены на рассмотрение в суд.