В Самаре автоволонтеры помогают врачам добираться до пациентов

Волонтеры помогают врачам добраться до пациентов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре осень выдалась тяжелой для медиков. Всегда в этот период наблюдается всплеск сезонных ОРВИ и ОРЗ. Количество обращение от граждан растет и служебного транспорта хватает не всем участковым терапевтам городских поликлиник. В это сложное время медикам помогают добровольцы.

Так, в областной столицы врачам в передвижении содействуют автоволонтеры "Единой России". Они уже третью неделю развозят их по больным.

Яркий пример - 20-летний студент Самарского технического университета Владислав. Он последние две недели работает с сотрудниками горбольницы № 6. Благодаря активисту местного штаба "МГЕР" Железнодорожного района доктора быстрее прибывают к людям.

За 14 дней локдауна в регионе депутаты заксобрания фракции "ЕР" вместе с врачами побывали более чем на сотне вызовов. Кроме того, волонтеры "Молодой гвардии" выезжали в составе мобильных бригад на врачебные смены в Советском, Промышленном и Красноглинском районах.

Работа волонтерского центра партии продолжается. Терапевт амбулаторного ковид-центра Екатерина Лябина и ее коллеги благодарят каждого, кто присоединяется к акции. Сделать это можно по телефону - 8-937-100-35-05.