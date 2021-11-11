Экс-сотрудницу тольяттинского Роспотребнадзора отправили на 4,5 года в колонию за взятки

Суд на 3 года запретил женщине занимать должности в государственных органах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Тольятти вынес приговор бывшему специалисту местного отдела Роспотребнадзора. Женщину признали виновной в получении взяток — лично и через посредника. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

Установлено, что в октябре и ноябре 2018 года сотрудница Роспотребнадзора получила от предпринимателей незаконные вознаграждения. В ноябре 2019-го она вновь решила обогатиться за чужой счет. Женщина изготовила поддельное распоряжение о проверке ИП, которые торгуют меховой продукцией, и вступила в сговор со своим коллегой. После этого она пообещала предпринимателям не проводить «проверку» за определенную плату — 25 тысяч рублей. Деньги ей перевели на банковскую карту.

Тольяттинку признали виновной в получении взяток и назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Кроме того, ей на 3 года запретили занимать должности в госорганах. Пока приговор в законную силу не вступил.