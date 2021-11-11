В Нефтегорске студенты-сварщики создали бренд для родного города

Горожане ценят поделки местных умельцев-сварщиков

В городе Нефтегорск Самарской области студенты-сварщики из местного колледжа создают невероятные элементы декора, которые потом украшают улицы. Арт-объекты, созданные студентами, узнаваемы и любимы горожанами, а металлическая сова и цветочный фонтан можно считать символом их родного города.

Студенты создают декоративные металлические конструкции под чутким руководством своего преподавателя – Валерия Кузьмина. Ребята уже подарили Нефтегорску «Звезду Памяти» в честь героев Великой Отечественной войны, а также символ техникума – сова на воротах, цветочный фонтан на Аллее имени полного кавалера Ордена Славы Василия Пенькова рядом со школой №3. Цветочные клумбы в виде фонтана планируется установить и на других общественных пространствах Нефтегорска.

Студенты-сварщики регулярно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. В этом году они побывали на Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров» в городе Дербент (Дагестан). Это говорит о том, что техникум Нефтегорска готовит отличные кадры для работодателей Самарской области.