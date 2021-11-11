В Самаре заменили 4,5 километра труб в 2021 году

Бестраншейный метод экономит ресурсы и время

За 10 месяцев 2021 года в Самаре заменили бестраншейным способом 1,5 километра водопроводных труб и 3 километра канализационных труб. Данный метод позволил избежать вскрытия асфальта и масштабных земляных работ, сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

- Замена труб открытым способом с разрытием котлована и дальнейшее благоустройство занимают несколько недель. С помощью оборудования для бестраншейных перекладок работы могут быть сделаны в течение нескольких суток, - рассказали ресурсники.

Оборудование для бестраншейных работ закупили еще в 2019 году. В прошлом году заменили всего 4 км труб, в этом за 10 месяцев – уже 4,5 км.