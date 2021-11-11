Архитекторы учтут крутые склоны при подготовке проекта

В Сызрани обсудили благоустройство Монастырской набережной. Рабочий вариант проекта обновления общественного пространства и документация по геологии уже готовы.

- На стадии подготовки находятся рабочие чертежи, сметы для последующей подачи пакета документов на экспертизы, - рассказал руководитель комитета по строительству и архитектуре Алексей Черников.

Глава Сызрани Анатолий Лукиенко рассмотрел рабочий вариант проекта, после чего наведался на набережную. После обхода он поручил архитекторам более детально продумать проект с учетом сложности ландшафта. Участь крутые склоны и проработать безопасность использования этой территории.

Напомним, сызранский проект благоустройства Монастырской набережной (на противоположном берегу от местного кремля) вошел в число победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он предполагает обустройство шести событийных площадок, создание плавучих остров и зоны для медитации. Также на набережной планируется установить торговые павильоны, сделать паркинги и лестничные спуски.