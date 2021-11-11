Артистка самарского ансамбля жестовой песни получила приз на международном фестивале

Артистка ансамбля жестовой песни из Самары победила на престижном фестивале в Москве. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

Артистка самарского ансамбля жестовой песни Екатерина Федосина стала обладательницей почётного приза на IV Международного фестиваля театрального искусства «Территория жеста», проходившего с 1 по 7 ноября в Театре Мимики и Жеста в Москве.

Фестиваль для слышащих и глухих проходит с 2018 года и в этом году собрал около 200 участников со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В течение семи дней фестиваля на суд жюри были представлены драматические спектакли, хореографические номера, выступления мастеров жестового рассказа, мимов, клоунов, иллюзионистов. Самару на фестивале представлял ансамбль жестовой песни «Самарские звезды», солисткой которого является Екатерина.

Председатель жюри, доцент РГСАИ, актриса, режиссёр и педагог Екатерина Мигицко вручила самарской артистке приз в номинации «За лучшее перевоплощение». Коллектив уже не первый год получает призы на различных фестивалях артистов с ограниченными возможностями по слуху. Екатерина также является обладателем большого количества призов и наград различных конкурсов и фестивалей.

Под занавес церемонии в видеозаписи прозвучало обращение министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, подчеркнувшей, что яркая программа прошедшего фестиваля раскрыла подлинную красоту творческих достижений и безграничный потенциал возможностей артистов.