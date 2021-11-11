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Общество11 ноября 2021 16:39

Самарцев предупредили о сильном гололеде 12 ноября 2021 года

МЧС призывает жителей быть осторожнее
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Во время гололедицы нужно аккуратнее передвигаться по улицам

Во время гололедицы нужно аккуратнее передвигаться по улицам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В пятницу, 12 ноября 2021 года, дороги региона могут превратиться в каток.

- Ночью и днем 12 ноября местами ожидается гололед в 4-8 мм. Также возможно налипание мокрого снега, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. Автомобилистам советуют во время гололедицы не превышать скорость и не совершать опасных маневров.

Пешеходам стоит подобрать обувь с нескользящей подошвой и не ходить по наклонным поверхностям. Пожилым людям рекомендуют взять с собой трость с резиновым наконечником.