Самарцев предупредили о сильном гололеде 12 ноября 2021 года

Во время гололедицы нужно аккуратнее передвигаться по улицам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В пятницу, 12 ноября 2021 года, дороги региона могут превратиться в каток.

- Ночью и днем 12 ноября местами ожидается гололед в 4-8 мм. Также возможно налипание мокрого снега, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. Автомобилистам советуют во время гололедицы не превышать скорость и не совершать опасных маневров.

Пешеходам стоит подобрать обувь с нескользящей подошвой и не ходить по наклонным поверхностям. Пожилым людям рекомендуют взять с собой трость с резиновым наконечником.