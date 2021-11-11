ССК получила от Минэнерго РФ паспорт готовности к работе в зимний период

Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

АО «Самарская сетевая компания» получила от Министерства энергетики России паспорт готовности к работе в отопительный период 2021-2022 гг. с максимально возможным индексом. Этот документ подтверждает, что предприятие готово обеспечить требуемый уровень надежности работы своих распределительных сетей даже в сезон пиковых нагрузок на оборудование.

Получение высокой оценки уровня готовности компании стало возможным благодаря масштабной подготовительной работе, проведенной во всех семи структурных подразделениях ССК. В ходе летней ремонтной кампании 2021 года было капитально отремонтировано 48 трансформаторных подстанций и реконструировано 59 км воздушных линий электропередачи.

Для работы в зимних условиях укомплектовано 27 дежурных оперативно-выездных бригад, пополнен запас оборудования и материалов для проведения возможных аварийно-восстановительных работ, надлежащую очередную проверку прошли автотранспорт, спецтехника и дизель-генераторные установки. Традиционную практическую подготовку к работе в зимний период прошел и персонал: сотрудники электросетей ССК приняли участие в противоаварийных тренировках во взаимодействии со службами жилищно-коммунального хозяйства всех муниципалитетов Самарской области, дополнительно отработали и уточнили регламенты готовности работы со смежными сетевыми организациями, Самарским РДУ, ЦУКС Главного управления МЧС по Самарской области, ЕДДС муниципалитетов.

В результате АО «ССК» готово к бесперебойному и качественному электроснабжению потребителей в осенне-зимний отопительный период 2021-2022 гг.