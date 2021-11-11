«Крылья Советов» окажут поддержку заболевшему коронавирусом Денису Ковбе

Футболист сейчас в тяжелом состоянии

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» окажет помощь футболисту Денису Ковбе, бывшему игроку команды, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации. Об этом сообщили в самарском клубе.

Как отметил спортивный директор команды Сергей Корниленко, Ковба является настоящей легендой клуба и надеется, что врачи помогут справиться футболисту с болезнью.

Как рассказала бывшая супруга футболиста, он в настоящее время остается в тяжелом состоянии.

В 2004 году Ковба выиграл бронзу чемпионата России в составе «Крыльев Советов». В команде он провел 12 сезонов.