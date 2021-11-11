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Общество11 ноября 2021 18:37

В Самарской области нет случаев заражения гриппом

В регионе жду поступления новых вакцин от гриппа
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Самарцы перестали болеть гриппом

Самарцы перестали болеть гриппом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области этой осенью не зафиксировано случаев заражения гриппом. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

- В Самарской области нет гриппа, - сказал Бенян.

В регионе сейчас продолжается вакцинация от гриппа. Ранее поступало 540 тысяч доз вакцин, из которых использовали 88%. В ближайшие дни доставят еще 240 тысяч доз.

Сейчас вакцинироваться от гриппа можно одновременно с прививкой от коронавируса, при этом ранее нужно было ждать минимум месяц после прививки от COVID-19.