В Самарской области нет случаев заражения гриппом

Самарцы перестали болеть гриппом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области этой осенью не зафиксировано случаев заражения гриппом. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

- В Самарской области нет гриппа, - сказал Бенян.

В регионе сейчас продолжается вакцинация от гриппа. Ранее поступало 540 тысяч доз вакцин, из которых использовали 88%. В ближайшие дни доставят еще 240 тысяч доз.

Сейчас вакцинироваться от гриппа можно одновременно с прививкой от коронавируса, при этом ранее нужно было ждать минимум месяц после прививки от COVID-19.