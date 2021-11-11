В Самарской области планируют развивать ярмарки с местной продукцией

Местные продукты обходятся дешевле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил развивать в регионе систему ярмарок, где торгую местными продовольственными товарами.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры, чтобы не допустить роста цен на продукты. Дмитрий Азаров отметил, что в регионе наметили план действий исходя из поручений главы государства.

В Самарской области планируют развивать ярмарочную торговлю. Сейчас в регионе действуют 116 ярмарок, на которых занято 60% мест.

- Разговор о том, что мы предоставили места, а они не идут, меня не устраивает. Нужно пригласить сельхозпроизводителей, обеспечить для них - не только крупных, но и малых, и средних – возможность для сбыта продукции, а жителям – возможность по доступным ценам ее приобрести, - сказал Дмитрий Азаров.

В областном правительстве отмечают, что на ярмарках производители могут предлагать свои продукцию сами, без посредников, это позволит снизить цены. Прозвучало предложение отработать логистику, чтобы фермеры имели возможность привозить свои продукты на ярмарку. Кроме того, решается вопрос об организации хранения продукции на ярмарках.