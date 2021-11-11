В Самарской области 3,5% вакцинированных своевременно не получают QR-коды

В Самаре активно применяются QR-коды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области QR-коды после завершения вакцинации от коронавируса несвоевременно получают порядка 3,5% привившихся. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

- 3,5% не получают коды своевременно, - сказал Бенян.

QR-коды в регионе необходимы для прохода в торговые центры, а также на концертные площадки, спортивные события и театры. Также обсуждается возможность их введения в общественном транспорте.

Система с QR-кодами была введена в регионе из-за сложной ситуации с коронавирусом, когда каждый день находят более 1,5 тысячи заразившихся за сутки. В случае, если кода нет, необходимо показывать справку о вакцинации и паспорт.

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