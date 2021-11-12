Самарцы получат энергию в подарок от АО «СамГЭС»

Гарантирующий поставщик разыгрывает 10 000 кВт*ч электроэнергии среди добросовестных потребителей – пользователей Личного кабинета.

Для участия в акции «Энергия в подарок» до 25 ноября 2021 года должны быть выполнены следующие условия:

- участник акции должен быть зарегистрирован в Личном кабинете СамГЭС;

- у потребителя не должно быть задолженности по электроэнергии с учётом долгов и начисленных пеней;

- на лицевой счет участника должен быть внесен авансовый платеж за декабрь 2021 год и январь 2022 года.

В розыгрыше участвуют все пользователи Личного кабинета, зарегистрированные в нем до 25 ноября 2021 года и выполнившие иные условия акции. Регистрация доступна на официальном сайте АО «СамГЭС» samges.ru и в мобильном приложении «СамГЭС Личный кабинет» (для устройств на платформах Android и iOS).

Стать участником Акции и выиграть 600, 400 или 200 кВт*ч можно до 25 ноября 2021 года включительно.

Ознакомиться с Правилами акции «Энергия в подарок» можно в Личном кабинете нажав на ссылку в разделе «Рекомендованный аванс».