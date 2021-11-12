Тольяттинская «Лада» разгромила московскую «Звезду»

Теперь тольяттинцы проведут домашнюю серию

В четверг, 11 ноября, в Москве прошел матч ВХЛ между местной «Звездой» и тольяттинской «Ладой». Волжане разгромили столичную команду со счетом 4:1.

Счет открыл Михаил Мокин. Он отправил шайбу в ворота противника на 11-й минуте. После перерыва тольяттинцы забили еще три раза. Отличились Андрей Белозеров, Илья Чабан и Станислав Альшевский. Единственную шайбу для «Звезды» смог добыть Сергей Лапин в дебюте третьего периода.

Итог – 4:1 в пользу «Лады». Теперь тольяттинцы находятся на 10-м месте турнирной таблицы. А столичная команда опустилась на 13-ю строчку.