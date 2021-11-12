Пенсионерка из Самары отдала «полицейскому» 100 тысяч рублей, чтобы спасти дочь

Мошенники не стыдятся вымогать деньги у пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары стала жертвой телефонного мошенника. Он выманил у нее 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Так, 64-летней пенсионерке позвонил на сотовый телефон незнакомец. Он представился сотрудником полиции из другого региона и сообщил о возбуждении уголовного дела на ее дочь. Для того, чтобы решить вопрос, мошенник потребовал денег. Он надавил на жалость, рассказав о плохом состоянии здоровья дочери.

Вскоре домой к женщине пришел молодой человек. Пенсионерка, переживая за дочь, передала незнакомцу 100 тысяч рублей. После этого потерпевшая узнала, что с дочерью все в порядке.

Правоохранители ведут расследование. Возбуждено уголовное дело.