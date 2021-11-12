Первый снегопад обрушился на Самару в ночь на 12 ноября 2021 года

Снегом занесло все улицы и дворы Самары Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В ночь на пятницу, 12 ноября 2021 года, на Самару и область обрушился первый снегопад. Метель бушевала несколько часов. Утром все улицы города оказались накрыты белым покрывалом.

Горожане уже вовсю делятся фото в соцсетях. Снег выпал во всех районах города: в Зубчаниновке в Управленческом, в старом городе. Кто-то даже уже успел слепить первого мини-снеговика. Он держит пожелтевший лист — как символ того, что осень еще не закончилась.

Горожане слепили первого мини-снеговика / Фото: Елена Шлякова/Подслушано Самара Фото: vk.com

Напомним, первый снег в Самаре выпал 4 ноября 2021 года. Однако тогда он надолго не задержался — быстро растаял. На этот раз, судя по всему, сугробы только будут расти. Синоптики обещают снежные выходные. В ночь на субботу, 13 ноября, ожидается умеренный снег. Днем осадки будут небольшие и местами умеренные.