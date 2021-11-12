Николай Ренц высказался о вакцине против COVID-19 для детей

Николай Ренц назвал вакцину для детей правильной и качественной / Фото: администрация Тольятти

Глава Тольятти Николай Ренц высказался о новой вакцине от коронавируса для детей. Ее сейчас тестируют в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи.

По словам Николая Ренца, вакцина сделана правильно и качественно.

- Если бы была сейчас возможность вакцинировать внуков, я бы ни минуты не сомневался, - заявил в эфире федерального телеканала мэр Автограда.

Вакцина получила название «Спутник М». В первом этапе клинических испытаний приняли участие 100 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Этот препарат — аналог «Спутника V», но его концентрация в 10 раз меньше.

Напомним, ранее главный инфекционист Самарской области Елена Стребкова сообщила, что приступить к вакцинации детей от COVID-19 планируется до конца 2021 года. Прививку начнут делать подросткам с 12 лет.