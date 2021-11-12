Туристы рассказали, чем пахнет Самара

Туристов привлекает в Самаре запах Волги и Жигулевского пивзавода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Туристы рассказали, чем пахнут города России и какие ароматы привлекают их больше всего. По тогам опроса, который провел сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, был составлен топ-10 самых приятных запахов. В него попала и Самара.

Так, гостей столицы 63 региона больше всего привлекают запах Волги, Жигулевского пивоваренного завода и ароматы, которые доносятся с шоколадной фабрики. Эти запахи набрали 8% голосов. Благодаря этому Самара разместилась на 6 строчке рейтинга.

Отметим, что в список популярных запахов также вошли: ароматы хвои и моря в Ялте, моря и магнолии в Сочи, воды и холода в Санкт-Петербурге, марципана и янтаря в Калининграде, метро, стройки и фастфуда в Москве, меда, яблок и старины в Суздали, пряников, чая из самовара и пороха в Туле, цветочной сладости и чистого воздуха в Петрозаводске, морской воды и водорослей во Владивостоке.