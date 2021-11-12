В Тольятти девушка после ужина украла 50 тыс. рублей у нового ухажера

Девушка забрала деньги у мужчины сразу после того, как он уснул Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце сентября 2021 года в полицию Тольятти обратился 34-летний житель Москвы. Мужчина заявил о краже — у него похитили 50 тысяч рублей. Деньги пропали после знакомства с девушкой.

По словам мужчины, он приехал в Тольятти в командировку. Вечером он познакомился в кафе с 19-летней девушкой и пригласил ее к себе в номер, чтобы выпить. Потом гость из столицы уснул, а на утро проснулся один и не нашел в сумке 50 тысяч рублей.

Правоохранители нашли и задержали девушку. Подозреваемая признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.

- Находясь в гостях у мужчины, девушка увидела в сумке денежные средства. После распития спиртных напитков, увидев, что молодой человек уснул, похитила деньги и ушла из гостиницы. Денежные средства потратила на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Девушке грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.