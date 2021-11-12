Снег в Самарской области будет идти все выходные

В Самарскую область пришла зима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в предстоящие выходные. 13-14 ноября 2021 года в регионе продолжит идти снег. При этом на дорогах возможна гололедица.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 13 ноября 2021 года, ожидается сильный снег. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с. Столбик термометра опустится до -1...-6 °C. Днем синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Температура воздуха поднимется до -2...+3 °C. На дорогах местами будет гололедица.

В ночь на воскресенье, 14 ноября 2021 года, в регионе пойдет небольшой снег. Ветер сменит направление и подует с северо-запада. Ожидается мороз до -6 °C. Днем тоже возможны осадки в виде небольшого мокрого снега. Столбик термометра поднимется до +2 °C. Дороги по-прежнему будут скользкими. Автомобилистам и пешеходам стоит быть осторожнее.

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