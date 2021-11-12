Врачи рассказали, кому из самарцев точно грозят инфаркт и инсульт

Самарцев все чаще губит инфаркт и инсульт

Сердечно-сосудистые заболевания остаются сегодня одной из основных причин смертности населения. Ежегодно из-за нарушений в работе кровеносной системы умирают более 17,5 млн человек в мире. При этом болезни сердечно-сосудистой системы молодеют, и если еще 20 лет назад 40-летний мужчина с инфарктом вызывал удивление врачей, сегодня на приеме кардиолога можно встретить людей 30 лет. Около 5,5 тысяч инфарктов миокарда регистрируется в Самарской области за календарный год.

- Портрет типичного пациента сердечника сегодня сильно изменился: мужчина 40-45 лет, внешне крепкий, спортом давно не занимается, курит одну пачку сигарет в день, не знает свое артериальное давление, - рассказал главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» Александр Муравец. - По статистике трое из десяти таких мужчин перенесут инфаркт или инсульт в ближайшие 10 лет, а один из трех не сможет его пережить.

Есть несколько советов, которые помогут улучшить здоровье сердечной мышцы. Врачи рекомендуют ограничить количество поваренной соли в пище до 5 грамм в день, пить больше жидкости, есть больше овощей и фруктов. Стоит следить за артериальным давлением, проходить регулярную диспансеризацию раз в год, чтобы не упустить серьезные симптомы приближающихся заболеваний.

Телефон горячей линии ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» 8(846)3374949.